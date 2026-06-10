きょうのポンドドルはＮＹ時間に入って伸び悩む動きが見られたものの、一時１．３４ドル台を回復するなど買戻しの流れが見られている。２００日線が１．３４ドル台前半に来ており、目先はその水準が上値メドとして意識される。一方、ポンド円は買いが優勢となり、２１４円台後半に一時上昇。 各国中銀で利上げ期待が高まっているが、英中銀についてアナリストからは、今後数カ月間は据え置く公算が大きいとの見方が出ている