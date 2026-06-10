◇交流戦広島3―4西武（2026年6月9日ベルーナドーム）広島の高が、3―3の8回から4番手で登板し、広陵高、大商大の1学年後輩に当たる西武・渡部との“同門対決”を制した。回の先頭打者として対峙（たいじ）し、カウント2―2から150キロ直球で空振り三振に斬った。「大学の時より怖かったんですけど、僕自身も“大学の時とは違うぞ”というところを見せられて良かった」。1回無安打無失点で11ホールド目を挙げた。