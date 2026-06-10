◇交流戦広島3―4西武（2026年6月9日ベルーナドーム）広島の先発・床田は5回7安打3失点で勝敗は付かなかった。「勝負どころで粘りきれなかった」と反省しながら「3点も取ってくれたのに負けたのは、僕のせいかなと思います」と唇をかんだ。