◇交流戦中日1―3ロッテ（2026年6月9日ZOZOマリン）中日は3連敗を喫し、25年の井上監督就任後ワーストを更新する借金18に膨らんだ。井上監督は「（サノーが）あれだけの当たりを打ったが、紙一重で…」と声を絞り出した。指揮官が振り返ったのは1―3の8回2死満塁の場面だった。4月14日広島戦以来の先発復帰を果たしたサノーが放った痛烈な打球は左前へ抜けるかと思われたが、遊撃・友杉の好守に阻まれ、反撃ムードはしぼ