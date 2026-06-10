◇交流戦広島3―4西武（2026年6月9日ベルーナドーム）プロ1号を打った広島のドラ1・平川の前後で、助っ人砲と主砲もそろってソロ本塁打を放った。0―0の2回2死では6番・ファビアンが先制4号ソロ。2年連続で西武・武内から本塁打を放ち、有利なカウントだったので、積極的に打ちに行きました」と振り返った。また、2―0の4回1死では4番・坂倉がバックスクリーン右へ8号ソロを叩き込み「いいポイントで振り抜けました」