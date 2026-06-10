かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」 ©ABCテレビ 6月10日（水）は、武田修宏、北澤豪、見取り図が来店。サッカーＷ杯直前の今、時代を駆け抜けたＪリーグレジェンドが現役時代の余談や、日本代表へのメッセージを語る。 ©ABCテレビ サッカーＷ杯がまもなく開幕。今夜はＪ