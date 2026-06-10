◇交流戦広島3―4西武（2026年6月9日ベルーナドーム）広島は3―3の9回に5番手・中崎がつかまり、今季4度目のサヨナラ負けを喫した。右腕は「中継ぎのみんなが無失点でつないでくれていたので申し訳ない」と言葉を絞り出した。3回にドラフト1位・平川がプロ1号本塁打を放つなど4回までにソロ3発で3点をリードしたが、先発・床田が5回3失点と精彩を欠いた。1試合3本塁打以上で敗れるのは20年8月6日ヤクルト戦以来6年ぶり。