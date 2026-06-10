◇交流戦オリックス4―3ヤクルト（2026年6月9日京セラD大阪）苦境を脱する一打に、京セラドームが歓喜のるつぼと化した。オリックスは2点劣勢の9回に中川の適時二塁打で1点を返し、なおも1死二、三塁で代打・杉本の一打は左中間を破った。24年8月23日ロッテ戦以来3度目のサヨナラ打。チームメートからのウオーターシャワーを全身に浴びたラオウが、昇天ポーズを突き上げた。「いい精神状態で打席に入れた。気持ちいいで