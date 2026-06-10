トランプ米大統領＝5月、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン、テヘラン共同】トランプ米大統領は9日、ホルムズ海峡上空を哨戒中の米軍のアパッチ攻撃型ヘリコプターが8日にイランに撃墜されたと交流サイト（SNS）で発表した。乗員2人は無事だとした。「この攻撃に対応しなければならない」と述べ、イランに報復する可能性を示唆した。米イラン間で攻撃の応酬に発展すれば、停戦合意が揺らぎ、戦闘終結に向けた交渉に影響