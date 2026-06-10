女優の杉咲花（28）と多部未華子（37）が9日、都内でダブル主演するプライムビデオのドラマ「クロエマ」（12日配信開始）の配信記念イベントに出席した。全てを失った女性と謎の資産家が占い店を始め、相談者の心の奥に迫っていく物語。2人は初共演で、杉咲は「非日常的なシーンでも、多部さんが演じることで一気に説得力が増す。どっしり構えた姿に引率していただいた」と感謝。対する多部も「温厚な方という印象は変わらず、