『タモリステーション』の最新作が、6月20日（土）に放送されることが決定した。新たにスポットを当てるのは、“日本のフルーツ”。圧倒的な甘さはもちろん、色や形など見た目の美しさまですべてにおいてハイクオリティーな日本のフルーツは、世界から熱い注目を浴びており、外国人観光客にも大人気だ。しかし同時に、地球温暖化や流通事情の変化、生産者減少など、フルーツを取り巻く環境も常に変化している。そこで今回の『タモ