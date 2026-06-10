仲里依紗が主演を務めるフジテレビ系新水10ドラマ『Tokyo middle 30』が、7月22日より放送されることが決定した。 参考：仲里依紗、夫・中尾明慶との結婚13周年記念ショット薔薇の花束を抱え「BIG LOVE」 本作は、中国の大手制作会社Linmon Picturesが手がけた大ヒット作『30女の思うこと ～上海女子物語～』を原作に、日本版としてオリジナルリメイクするもの。地方都市から憧れの東京にやってきた女性3人が