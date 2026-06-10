2026年６月７日（日本時間８日）、事前キャンプ地のモンテレイでＵ-19日本代表とトレーニングマッチ（完全非公開）を行なった森保ジャパン。日本サッカー協会の広報によれば、35分×４本形式の試合で合計２−１の勝利を収めた。翌８日の練習後、囲み取材で「昨日の練習試合で冨安選手の目から見て良かった点、まだ課題だった点をそれぞれ教えてもらえますか」と問われた冨安健洋は、きっぱりとこう答えた。「それは僕が話すこ