俳優の岡田准一（45）が9日、都内でマクドナルドの新商品発表イベントに出席した。W杯北中米大会の開催を記念し、日本オリジナルの「VIVA！ワールドマック」が期間限定で発売される。16日から全国放送される新CMでは「岡田監督」として、代表発表さながらにスーツ姿で新商品を読み上げる。この日もCMのスーツ姿で登場。芸能界屈指のサッカー好きとして知られる元日向坂46で女優の影山優佳（25）と初対面を果たした。岡田は影山