◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第2日・1回戦函館大2―1上武大（2026年6月9日神宮）函館大の最速148キロ右腕の石岡が、今春リーグ戦で19本塁打を記録した上武大の「最強打線」を4安打に封じ込め、9回1失点で完投勝利を挙げた。今春は6試合に登板して32回無失点で5完封。3回に今季初失点しても「“函大は負ける”と思われていたので、逆にプレッシャーがなくてやりやすかった」と動じなかった。10日は慶大と対戦