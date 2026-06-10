◇第75回全日本大学野球選手権記念大会2回戦金沢学院大9―4天理大（2026年6月9日東京ドーム）金沢学院大は10年以来16年ぶりの白星で8強に進んだ。「5番・一塁」の今岡が1安打2打点で貢献。3回2死二塁で中前適時打、3―2の5回1死満塁では左犠飛を放ち「走者をためて回してくれたおかげ」と感謝した。神村学園（鹿児島）では、2学年下で昨秋育成ドラフト2位で西武入りした弟・拓夢と甲子園に同時出場。「僕もプロ野球選