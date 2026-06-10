タモリ（80）が司会を務めるテレビ朝日の特番「タモリステーション」（20日後8・54）が、日本のフルーツの最新事情について特集する。タモリは、浜松駅近くのビルにある、AIロボットによるイチゴの自動栽培が行われている農場を取材する。さらに番組では地球温暖化による気候変動に対抗する生産地の取り組みに迫る。バナナを巡る流通、保管、追熟の最新技術や、冷凍フルーツの進化についても紹介する。女優の木村佳乃（50）が