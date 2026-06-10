◇第75回全日本大学野球選手権記念大会1回戦東海大九州3―2中京大（2026年6月9日東京ドーム）東海大九州は1回戦で中京大を破り、06年大会以来20年ぶりに初戦を突破した。エース右腕の春崎が6回2/3を2失点の力投。自己最速まで1キロに迫る147キロを計測するなど押し続け、2年連続8強の難敵を被安打5に抑えた。「体力がなくなれば後ろがいると思って投げ込んだ。直球は通用したのかなと思う」。過去2年連続初戦敗退から