古代の日本に国家がどのように誕生し、発展したのかを物語る遺跡群が世界文化遺産に登録される見通しになった。歴史的価値を広く共有し、確実に後世へ伝えたい。国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の諮問機関が、奈良県の「飛鳥・藤原の宮都」を、世界遺産に登録するよう勧告した。７月に正式に決まる見込みだ。「飛鳥・藤原の宮都」は、飛鳥時代の宮殿跡や古墳など、１９遺跡で構成される。政治や儀式の場だった飛鳥宮跡