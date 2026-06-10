◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第2日・2回戦東北福祉大7―1中部学院大（2026年6月9日神宮）東北福祉大が連覇へ初戦を突破した。プロ注目の最速155キロ右腕・猪俣は7回4安打1失点（自責点0）の好投でも「立ち上がりはまとめようとしすぎた」と反省した。今季の成長は試合中に修正できるようになったこと。野手とのコミュニケーションをうまく使って気持ちを切り替える。オリックスの小松聖スカウトは「ランナ