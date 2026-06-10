成田空港（千葉県）の滑走路新設・延伸の未買収地取得を巡り、成田国際空港会社（ＮＡＡ）が、国や千葉県、周辺９市町との「４者協議会」を７月に開き、土地収用法に基づく事業認定を国土交通相に申請する方針を表明することがわかった。慎重姿勢だった一部自治体を含む全自治体が申請に合意する見通し。複数の関係者が明らかにした。成田空港では国際競争力を高めるため、Ｃ滑走路新設とＢ滑走路延伸などを予定しているが、用