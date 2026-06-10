女優の仲里依紗（36）が、8年ぶりに地上波連続ドラマに主演する。7月22日スタートのフジテレビ「Tokyomiddle30」（水曜後10・00）で、同局での連ドラ主演は初めて。2018年のテレビ朝日「ホリデイラブ」以来の連ドラ単独主演で、35歳の“ミドサー女性”のリアルを演じる。仲は「リアルな心の動きを大切にしながら演じたい」と意気込んだ。原作は2020年に中国で放送されたドラマ「30女の思うこと〜上海女子物語〜」。中国で