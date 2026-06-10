「オリックス４−３ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）ヤクルトは痛恨のサヨナラ負けで今季ワーストの５連敗。今季初めて３位に転落した。２点リードの九回に登板した守護神・キハダが３安打３失点と打ち込まれて試合をひっくり返された。池山隆寛監督は「（キハダに）ここまで抑えを任せているのでここで負けたらもう仕方ないと思ってます」と言葉を絞り出す。「我慢、辛抱の言葉が当てはまる。踏ん張りどころでズルズル