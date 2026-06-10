次世代半導体の国内量産を目指す「ラピダス」が、１３日から予定される高市首相の英国、イタリア訪問に合わせ、両国の公的機関と研究開発に関する協力の覚書を結ぶことがわかった。連携強化を通じ、両国での受注拡大も期待される。政府は経済安全保障協力の強化につながるとして後押しする方針だ。複数の関係者が明らかにした。１１日にもラピダスの小池淳義社長らが首相官邸を訪れ、首相に報告する。成長戦略として半導体を重