◇第75回全日本大学野球選手権記念大会1回戦周南公立大11―1奈良学園大（2026年6月9日東京ドーム）周南公立大が12安打11得点で圧倒し、初戦を突破した。前身の徳山大が22年4月に公立化してから初出場で初白星。中村光宏監督は「彼らは一生懸命頑張ってきた。伝統を継承している」と称えた。1番・岩崎が初回先頭で三塁打を放って勢いづけ「チームに火を付けることを意識しているので、全国の舞台で体現できて良かった」