政府は、防衛装備品の輸出促進などを通じ防衛産業を支援する新たな組織を設立する方向で調整に入った。独立行政法人とする案が有力で、官民連携と省庁横断での支援体制の確立を図る。輸出後の整備や訓練などの業務を支え、国が企業に代わって輸出窓口となる「日本版ＦＭＳ（対外有償軍事援助）」の導入も検討する。新興企業への資金提供や製造ラインの国有化も担い、有事にも対処できる産業基盤の増強を急ぐ。複数の政府関係者