えひめ飲料のコラボ商品果汁100％の「ポンジュース」で知られる松山市に本社を置く飲料メーカー。前身は愛媛県青果農業協同組合連合会だ。（共同通信＝増井杏菜記者）1951年、当時の会長桐野忠兵衛が地元のミカン産業を発展させようと渡米。かんきつ類が原料のジュース工場の見学をきっかけに52年に「ポンジュース」を生み出した。当時の知事が“日本一のジュースになってほしい”という願いを込めて名付けた。当初は果汁100％