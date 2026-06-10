◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第2日・1回戦富士大6―2松山大（2026年6月9日東京D）1回戦4試合、2回戦2試合が行われ、富士大は6―2で松山大を下した。今秋ドラフト1位候補の最速153キロ右腕・角田楓斗（かくた・ふうと）投手（4年）が7回2安打2失点。自己最速まであと1キロに迫る152キロの直球と多彩な変化球で毎回の14三振を奪い、目標のドラフト1位指名に一歩近づいた。角田がドラフト1位候補に躍り出た。初回