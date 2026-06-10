Ｆ１モナコ・グランプリ（ＧＰ）決勝（７日）でフェルナンド・アロンソが１０位に食い込み、今季初ポイントを獲得したアストンマーティンの重鎮ペドロ・デラロサがホンダの働きぶりを絶賛した。伝統の舞台はペナルティーやリタイアが続出する大乱戦となったが、アロンソは魂の粘走を見せて１１位でゴールイン。その後１０位のセルジオ・ペレス（キャデラック）にペナルティーが科され、アロンソは１０位に繰り上がり。今季初、