これが森保ジャパン?勝利の方程式?だ！１１日開幕のサッカーの北中米Ｗ杯に臨む日本代表で、ＭＦ久保建英（２５＝レアル・ソシエダード）の活躍が期待されている。恩師でＪ１東京Ｖアカデミーのヘッドオブコーチングを務めている元日本代表ＤＦ中村忠氏（５５）は、Ｊ１ＦＣ東京時代に指導したまな弟子に求められている任務を「ゴール」と明言。中でもＦＫキッカーとしての能力を高く評価しており、ゴール奪取のシナリオまで披