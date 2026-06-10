米国・ＷＷＥの?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?ことイヨ・スカイが、女子世界王者リブ・モーガン率いる悪のユニット「ザ・ジャッジメント・デイ」壊滅を誓った。前回ロウでは「クイーン・オブ・ザ・リング」トーナメント第１ラウンドで和製スーパースターの後輩ジュリア、ジャッジメント・デイのロクサーヌ・ペレス、ラッシュ・レジェンドとの４ＷＡＹ戦に勝利。トーナメント準決勝では、ジャッジメント・デイのラケル・ロドリ