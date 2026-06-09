同じクルマでも、タイヤが変わるだけで運転はもっと楽しくなる――。そんな違いを自分の愛車で体感できるサーキット走行会「TOYO TIRES PROXES DRIVING PLEASURE（トーヨータイヤ・プロクセス・ドライビングプレジャー）」が、5月30日（土）に岡山国際サーキットで開催された。 愛車でサーキットへ！全国から213名のドライバーが集結！ このイベントは、TOYO