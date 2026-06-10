◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人が２分けを挟む今季２度目の５連勝でリーグ２位に浮上した。先発の則本昂大投手（３５）が古巣・楽天を相手に史上２４人目の１２球団勝利を達成。慣れ親しんだ楽天モバイルのマウンドで、７回途中２失点で今季２勝目を挙げた。打っては３回にダルベックが先制の１０号３ラン。７回にはプロ初の３番に座った岸田が猛打賞となる３号ソロを放つなど