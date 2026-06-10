俳優の藤原竜也（４４）が主演する映画「カイジ」シリーズの７年ぶり４作目となる新作「カイジ人生リベンジゲーム」（佐藤東弥監督）が来年１月に公開されることが９日、分かった。講談社「ヤングマガジン」で連載３０周年を迎えた福本伸行氏による人気漫画「カイジ」が原作。藤原演じる伊藤カイジを主人公に、極限状態で繰り広げられるスリリングなゲーム、手に汗握るアクション、心に響く人間ドラマが魅力で、２００９年の