なぜ日本のフルーツは世界から愛されるのか―。タレントのタモリ（８０）がＭＣを務めるテレビ朝日系「タモリステーション」（２０日・後８時５４分）では、温暖化対策や流通事情の変化などを受けながら、おいしさを追求する日本のフルーツの秘密に迫る。スポーツや気候変動、「昭和１００年史」などの多岐にわたるテーマを深掘りし、毎回大好評を得ている同番組。今回スポットを当てるのは、日本のフルーツ。圧倒的な甘さはも