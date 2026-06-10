◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス４Ｘ−３―ヤクルト（９日・京セラドーム大阪）殊勲のオリックス・杉本はケロッとしていた。「膝のことはもう忘れた。もう治りました！」。負ければ４位転落。２点を追う９回、代打で逆転の２点二塁打を放った。自身３本目の劇打。今季２度目のサヨナラ勝ちへ導き、１分けを含む５連敗でストップさせた。両膝痛で開幕２軍。「このぐらいに…」と通告時、岸田監督はカレンダーの６