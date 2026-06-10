◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク１０―４阪神（９日・みずほペイペイ）阪神は、昨年の日本シリーズでソフトバンクに完敗した。この３連戦はチームも今年の秋の頂上決戦を意識しているはず。第３戦で負け投手になった才木にも、リベンジの思いがあっただろう。３回５失点の降板は、ホークスの強さがより心に刻まれる結果になってしまった。才木は２日連続のスライド登板が影響したのだろうか。普段より制球が悪