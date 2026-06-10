◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク１０―４阪神（９日・みずほペイペイ）ソフトバンクが、パ・リーグ記録に並ぶ５イニング連続本塁打で交流戦首位をキープした。栗原陵矢内野手（２９）が初回２死二塁から通算１００号となる先制１８号２ランを放ち、３回２死一塁の打席でも２打席連続の１９号２ランで３安打４打点。４番の一振りに続いた打線は、昨季の日本シリーズ以来の対戦となった阪神相手に計６発１０得点で