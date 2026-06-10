◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク１０―４阪神（９日・みずほペイペイ）６日・楽天戦（甲子園）で暴言による退場処分を受けた森下が、翌戦で“みそぎ弾”を含む猛打賞と気を吐いた。初回に右前打を放ち、６回は「いい形で打てた」と右翼ホームランテラス席へリーグトップタイの１５号ソロ。８回には中前適時打をマークした。チームは１６年ぶりの６被弾で連勝ストップ。藤川監督は「言い訳を探してはダメ」と先