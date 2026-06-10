◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武４X―３広島（９日・ベルーナドーム）プロ１号を放った広島・平川の原点に、一足先に“プロ入り”した兄との「野球ごっこ」がある。１学年上の兄・悠さん（２４）は日本ハムの球団職員を務める。小学生の頃は、毎日のように札幌市内の実家近くの公園で練習に励んだ。実家から約１０キロの札幌Ｄにも足を運び、稲葉篤紀（現２軍監督）のＴシャツを着て観戦。名物応援「稲葉ジャンプ」を目