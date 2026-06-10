◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武４X―３広島（９日・ベルーナドーム）広島のドラフト１位・平川のプロ１号は空砲になった。３回１死、右打席から左翼席へ。１０３打席目で待望の一発を運んだ。両打ちだが、左打席の方が得意。「何で右なのかな。監督に言われたことをやっていたら」と、初アーチにつながった新井監督の打撃指導に感謝した。チームは３点のリードを守れず、今季４度目のサヨナラ負け。開幕カード以来の３