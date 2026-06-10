◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３―１中日（９日・ＺＯＺＯマリン）左足の肉離れで離脱していた中日・サノーが、４月１４日の広島戦（豊橋）以来のスタメン復帰も好機で一打が出なかった。２回に左翼フェンス直撃の単打で、復帰後初安打をマーク。だが、１―３の８回２死満塁では、痛烈な当たりも、三塁寄りに守っていた遊撃手の好守に阻まれ、遊ゴロに倒れた。「捉えられたけど、守備がよかった」と落胆。井上監督は