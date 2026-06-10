日本代表のベースキャンプ地は「ＭＵＳＩＣＣＩＴＹ」ナッシュビル。空港に着いた瞬間にギターの展示や演奏会の案内ポスター、グッズショップなどが目に入り、音楽の街であることを実感した。もともとはカントリー音楽の中心地としても有名だ。空港内のカフェでもバンドの演奏が行われていた。ホテルのロビーでは現地の母娘から声を掛けられ「バイオリンの練習をしても、ご迷惑ではないですか？」とのこと。聞けば、学生のテリ