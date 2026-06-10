俳優の仲里依紗（36）が7月22日スタートのフジテレビ水10ドラマ『Tokyo middle 30』（毎週水曜後10：00）で主演を務めることが発表された。本作は中国で爆発的ヒットを記録した『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと〜上海女子物語〜』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイク。仲は同局の連ドラ初主演を飾る。【写真】「すごっ！」「おめめパチパチ」「めっちゃギャル」“ド派手メイク”で別人級の仲里依紗本作はキ