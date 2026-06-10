テレビ朝日系で20日午後8時54分から放送の「タモリステーション」最新作は「進化する日本のフルーツ最新事情！」にスポットを当てる。ブドウ、ミカン、イチゴ…日本のフルーツはなぜこんなにおいしいのか。世界が注目する日本のフルーツを深掘りする。タモリ（80）はAIイチゴ農場の現地取材へ。浜松駅近くのビルの中には、AIロボットによるイチゴの自動栽培が行われる400平方メートルの空間が広がっていた！天候によって大きく収