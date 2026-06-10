俳優の藤原竜也が主演を務める映画『カイジ 人生リベンジゲーム』が、2027年1月29日に公開されることが決定した。2020年公開の『カイジ ファイナルゲーム』以来、7年ぶりとなるシリーズ第4弾で、あわせてティザーポスターと超特報映像も解禁された。【動画】最新作は原点回帰原作は、1996年から連載がスタートし、2026年に連載30周年を迎えた福本伸行氏の人気漫画『カイジ』。シリーズ累計発行部数は3000万部を超え、これまで