グラビアアイドル大原かおり（50）がデビュー30周年記念の写真集「キケンなカオリ♡」（双葉社）を出版した。写真集の発売は実に22年ぶり。身長164センチのスリムなボディーに、95センチHカップの巨乳は健在だ。「昨年の11月に話をいただいて、そこからトントンと進んで、年明けに撮影しました。発売までの半年は、この写真集にかかりっきりでアッという間でした。久しぶりにグラビアをやって楽しかったです。結構攻めていて