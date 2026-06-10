脚本家・映画監督の尾崎将也さんが、2日に肺疾患のため亡くなった。9日、所属のアンドリームが公式サイトで発表した。66歳だった。数々の名作を手がけてきた尾崎さんの突然の訃報に、悲しみの声が寄せられている。【一覧】朝ドラも…尾崎将也さんが手掛けた作品一覧サイトでは「弊社所属の脚本家・映画監督の尾崎将也は、2026年6月2日未明、肺疾患のため逝去しました。尚、葬儀は家族葬にて執り行われました」と伝えられた。訃