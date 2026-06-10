中東情勢の影響で物価が過度に上昇するリスクに対応するため、日本銀行が利上げに踏み切る公算が大きくなっています。日本銀行は来週15日から、当面の金融政策を決める会合を開きます。中東情勢の悪化に伴う原油価格の高騰などを背景に、想定以上に物価が上がることを防ぐため、利上げに踏み切る公算が大きくなっています。0.25%の利上げを決めれば政策金利は1.0%に到達し、1995年以来、31年ぶりの高い水準となります。日銀はこれ