閉山中の富士山で登山を強行する外国人観光客の危険な行動が問題となっている。遭難も相次ぐ中、自治体は救助費用の負担見直しなど対策強化を訴えている。閉山中の富士山で登山を強行する外国人が…遭難が相次ぐ富士山で外国人が登山を強行。取材班の直撃にあきれた言い訳が…。霧に包まれた富士山の5号目。登山道は現在閉鎖されているが…。スペイン人女性：登ってはいけないのですか。ーーそうです。登ることは許されていません